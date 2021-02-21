

حائل 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تضمن سحباً رعدية، ورياحًا نشطة سطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى – حتى الثانية عشر مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

// انتهى //

09:29ت م

0015





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ورياحٌ سطحية على منطقة ‏حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.