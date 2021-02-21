استقرار متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 21 فبراير 2021، في معظم البنوك وشركات الصرافة وفي البنك المركزي.



وبقي متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 4.1610 جنيه للشراء و4.1765 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل الريال السعودي 4.0919 جنيه للشراء و4.1832 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر (ثاني أكبر ينك حكومي) سجل الريال 4.0919 جنيه للشراء و4.1833 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر سجل الريال السعودي 4.0975 جنيه للشراء و4.1868 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ويتوقع أن يتراجع الدولار مقابل الجنيه الأيام المقبلة، في ظل بيانات رسمية عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج رغم جائحة كورونا.

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية، تراجع إلى 4.3% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، من 5.4 % في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند 15.6069 جنيه للشراء و15.7067 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند 18.8282 جنيه للشراء و18.9517 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

كما بقي سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 21.7389 جنيه للشراء و21.8810 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي أيضا، بقي متوسط سعر صرف الريال السعودي في مصر عند 4.1610 جنيه للشراء و4.1878 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند 4.2485 جنيه للشراء و4.2765 جنيه للبيع.

وبقي متوسط سعر الدينار الكويتي عند 51.5166 جنيه للشراء و51.9177 جنيه للبيع.