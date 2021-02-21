شكرا لمتابعة خبر عن فزعة مواطنات لفتاة اقترب وقت زواجها وتمر بضائقة مالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في لفتة طيبة، بادرت مجموعة من فتيات المملكة، بمساعدة فتاة تمر بضائقة مالية، واقترب موعد زواجها.

وكانت الفتاة قد أعلنت عن مرورها بضائقة مالية، قائلة: " أنا بنت أوضاع أبوي المادية صعبة، واتخطبت وبتملك بعد شهر، وما عندي غير 500 ريال، أعطاني خطيبي بالنظرة، محتاجة أحد يساعدني في الفستان والكيك والمكياج ".

وتفاعل عدد كبير من الفتيات مع حالة العروس، حيث عرضت إحداهن عليها اختيار الفستان المناسب وستقوم هي بدفع تكاليفه، فيما قدمت لها أخرى مبلغ مالي وانهالت الهدايا على الفتاة.