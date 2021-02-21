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بالفيديو..شاب يتحرش بفتاة ويدفعها أمام المارة بحفر الباطن

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الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

أعلنت فتاة عن تعرضها للتحرش اللفظي والجسدي، خلال سيرها بأحد شوارع حفر الباطن.

ونشرت الفتاة مقطع فيديو، ظهر خلاله وجود 3 شبان يسيرون في شارع عام في حفر الباطن، وفجأة اعتدى أحدهم عليها ودفعها نحو سيارة متوقفة.

وأوضحت الفتاة أن الواقعة حدثت الثلاثاء الماضي، قائلة: " 3 ذكور تسبق خطواتهم لسانهم البذيء بالحديث المخل، ولا أي ردة فعل بالتغاضي أو الصمت كانت ممكن توقف تلك الفئة المنحطة " .

ودشن متداولو المقطع وسما بعنوان " اعتداء شاب على فتاة بالحفر " ،مطالبين الجهات المعنية بالتدخل.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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