شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليونا حقوق وافدين متوفين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مساعد المدير العام للعمل في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية، أن إجمالي طلبات نقل الخدمات دون الرجوع لصاحب العمل المقدمة لمكاتب العمل بالشرقية وصل إلى 156 طلبا تم قبول 56 منها، و75 طلبا منها مرفوضة، إضافة إلى تحديد لوائح واشتراطات ليتمكن العامل من نقل خدماته دون الرجوع فيها إلى صاحب العمل.

وأشار تقرير أصدرته إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية لخدمتي «الخروج النهائي وتصفية حقوق العمالة المتوفين»، خلال عام 2020م، إلى أن إجمالي مستحقات المتوفين، الذين تم تحصيل مبالغهم وإيصالها لذويهم عبر السفارات وغيره 18 مليونا و377 ألفا و748 ريالا.

وبيَّن التقرير أن عدد العمالة، الذين تم تسهيل عملية منحهم الخروج النهائي منذ انطلاق الخدمة من الوزارة بلغ 10910 عاملين، شملت 3768 عملية في الدمام، و2200 بالخبر، و1597 بالجبيل، و1160 الأحساء، و367 الخفجي، و801 حفر الباطن، و120 رأس تنورة، كما أنهى فرع الوزارة 897 عملية خروج نهائي.

وأكد الأطرش أن هذه الإحصائيات تمثل جزءا من إنجازات إدارة العلاقات العمالية على مستوى المنطقة الشرقية في تسهيل وتحسين العلاقة التعاقديه للعمالة.

وأضاف مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل إن الوزارة أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص، التي سيتم تطبيقها بدايةً من 14-3-2021، التي تهدف إلى خلق سوق وبيئة عمل جاذبة.