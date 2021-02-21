السعودية اليوم / تونس تسجيل 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا



تونس 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 903 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة التونسية ، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 227643 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7755.

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01:04ت م

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تونس 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 36 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة التونسية ، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 227643 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7755.// انتهى //01:04ت م0006

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