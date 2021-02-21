

المدينة المنورة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر يروج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة المدينة المنورة: القبض على شخص روج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته بمواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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