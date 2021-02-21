السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 73,468 إصابة جديدة و 2,549 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 73,468 إصابة جديدة بفيروس

ووفقاً لإحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 27,811,343 ، فيما بلغ عدد الوفيات 494,008.

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واشنطن 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 73,468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 2,549 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقاً لإحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 27,811,343 ، فيما بلغ عدد الوفيات 494,008.// انتهى //00:10ت م0001

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