السعودية اليوم / شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة



المدينة المنورة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في سرقة الكيابل النحاسية وتصريفها في أحد أماكن بيع السكراب بالتعاون مع العاملين فيه، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تنفيذهم هذه الجرائم في مناطق (المدينة - الرياض - الدمام - جازان - نجران - خميس مشيط)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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23:20ت م

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