شكرا لقرائتكم خبر عن 60 متطوعا لتوعية مرتادي الأسواق بجازان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يشارك 60 متطوعا ومتطوعة بأمانة منطقة جازان في التوعية والتثقيف بالأسواق و«المولات» والمحلات التجارية، لإرشاد المتسوقين والعاملين وشرائح المجتمع كافة بأهمية الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن المتطوعين والمتطوعات يقومون بتوعية مرتادي الأسواق والمحلات والمراكز التجارية باستخدامات تطبيق توكلنا، وأهمية التباعد الاجتماعي، وكذلك توزيع الكمامات، وقياس الحرارة، والتوعية، إلى جانب توزيع ملصقات إرشادية وتثقيفية حول ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية إلى جانب المشاركة في مبادرات الأمانة المختلفة.