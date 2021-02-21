شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شروط للمشاركة بجائزة «جسر» للرياضيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجمعية السعودية للعلوم الرياضية «جسر» بجامعة الملك سعود، عن 6 شروط أساسية للفوز بجائزة جسر للريادة في الرياضيات، مشيرة إلى أن الجائزة تهدف إلى تطوير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في المملكة، إضافة إلى اكتشاف المتميزين وإبراز التجارب الإبداعية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية د. بندر المحسن أن شروط الترشيح لـ «فئة الأفراد» تشمل أن يكون على رأس العمل ممارسا لتدريس الرياضيات لأي من الصفوف وقت الترشح للجائزة، وللمشرفين أن يكون ممارسا للإشراف، بحسب ما ورد في «الفئات المستهدفة»، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس على الأقل «قد يستثنى في الدورة الأولى هذا الشرط في حال كانت المبادرة مميزة»، إلى جانب أن يكون لديه 3 سنوات خبرة سابقة في تدريس الرياضيات، وألا يتجاوز تاريخ توثيق الأدلة والشواهد 3 سنوات على الأكثر، وألا يقل تقييم المرشح في الأداء الوظيفي عن 90 % خلال العامين الأخيرين، وأن تكون المشاركة في مجال واحد فقط من مجالات المبادرات الإبداعية الثلاث.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للجائزة د. محمد النذير أن الجائزة تتضمن أربعة فروع وهي: ‏الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الرياضيات، والتميز العلمي، والتميز البحثي، والمبادرات الإبداعية، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيلها تباعا دورة بعد الأخرى بحسب قرارات مجلس إدارة الجمعية. وأكد أنه يحق لأي مؤسسة من المؤسسات التعليمية أو التدريبية التابعة لأي جهة حكومية أو خاصة الترشح للجائزة، وهناك 4 شروط للفوز بالجائزة في فئة المؤسسات، وهي أن تكون مرخصة ومعتمدة من الجهات ذات الصلاحية، وأن تكون معنية ببرامج تعليم الرياضيات وتطوير مخرجاته ضمن مهامها التنظيمية، وألا يتجاوز تاريخ توثيق الأدلة والشواهد 3 سنوات على الأكثر، والمشاركة في مجال واحد فقط من مجالات المبادرات الإبداعية الثلاثة.