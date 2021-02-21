شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف جولة على المنشآت التجارية بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفَّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 7796 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق 226 منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية و156 منشأة أخرى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى إصدار أكثر من 600 مخالفة.

وأكدت الأمانة أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق «توكلنا». ودعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.