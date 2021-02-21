شكرا لقرائتكم خبر عن 9557 ساعة تعليمية عن بعد بجامعة شقراء في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بجامعة شقراء، الملخص الأسبوعي عن انتظام سير العملية التعليمية عبر منصاتها الإلكترونية عن بعد بكافة كليات الجامعة، وشهد الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الحالي تنفيذ 6194 فصلا افتراضيا بمدة إجمالية بلغت 9557 ساعة تعليمية. وقدم هذه الفصول الافتراضية 1332 من أعضاء وعضوات هيئة تدريس بالجامعة، وحضرها حوالي 2549 طالبا وطالبة، في 806 مقررات، حيث تمت مناقشة 12846 ملفا خلال هذه الفصول الافتراضية، إضافة إلى 543 لوحة نقاش مع عمليات تسجيل دخول بلغت 86143 على هذه الفصول ليصل إجمالي الحضور فيها إلى 114719 طالبا وطالبة من كافة كليات الجامعة. وأظهر الملخص الأسبوعي إحصائيات الدعم الفني الذي قدمته عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، حيث بلغت إجراءات الدعم الفني 462 إجراء ما بين اتصالات ومحادثات وتذكرة إلكترونية وبريد إلكتروني.