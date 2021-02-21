شكرا لقرائتكم خبر عن دعم سعودي لتعزيز قدرات اليمن في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أجهزة طبية لمركز العزل العلاجي لفيروس كورونا بمستشفى الحياة العام في مديرية القطن بمحافظة حضرموت. وأوضح مدير مستشفى الحياة د. عادل بن سويد أنه جرى تزويد المستشفى بجهازي تنفس اصطناعي وهي من الأجهزة الحديثة ذات الكفاءة العالية مزودة ببطاريات في حالة انقطاع التيار الكهربائي وجهاز مونتير، إلى جانب تركيب جهازي «infusion pump» مضخة محاليل و«Syringe pump». وأكد أن الدعم يأتي ضمن حصة المستشفى من تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون خلال الأيام الماضية الدفعتين الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مثمنا المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي اليمني. يأتي ذلك في إطار المشروعات المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة العامة والسكان لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.

دعم الأسر المتضررة

وفي إطار المساعدات الغذائية، وزع مركز الملك سلمان، أمس الأول، 9800 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في كل من محافظتي البيضاء وتعز.

وشملت المساعدات توزيع 7000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة الحديدة، من بينها 3000 كرتون في مديرية ناطع، و4000 كرتون تمور في مديرية قانية، استفاد من إجمالي التوزيع 7000 أسرة.

كما وزع المركز 2800 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفاد منها 2800 أسرة.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز، التي بلغت حتى شهر يناير 2021م، 575 مشروعا.