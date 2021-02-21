شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق حديقة الخزان ببقيق مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية بقيق حديقة الخزان مؤقتًا، وذلك في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وضمان سلامة المتنزهين.

وكثفت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية محافظة بقيق، جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19». وأسفرت الجولات أمس الأول عن زيارة 12 منشأة، ومخالفة 5 محلات تجارية، وإنذار 5 أخرى، وتركزت الجولات الميدانية على المحلات التجارية والغذائية.