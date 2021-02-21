شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. مطالب بحلول عاجلة لتصريف المياه من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة الأحساء هطول أمطار نهار أمس السبت، ساهمت في تغطية عدد من الشوارع غير المخدومة بمشاريع تصريف مياه الأمطار، وهو ما دعا عددا من الأهالي إلى المطالبة بضرورة تدخل الأمانة في معالجة تلك المواقع نظرا لتكرار تجمعات مياه الأمطار عليها وبشكل سنوي، والمطالبة بتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار مؤكدين أن مثل هذه التجمعات تساهم في تعطيل الحركة وصعوبة الخروج والتنقل سواء بالسيارات أو المشي.

وتحولت مواقع التنزه البري في الأحساء وكذلك المزارع إلى مكان جاذب لهواة ومحبي البر و«التطعيس» بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة، وتشتهر الأحساء بصحاريها الكبيرة ورمالها الذهبية والتي حولتها لطبيعة جمالية لعدد من المواقع والتي تشهد إقبالا من الأهالي للاستمتاع بالأجواء الماطرة.

ذكر المتحدث لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن الأمانة تعمل وبصفة موسمية على التجهيز والإعداد للخطة الاستباقية لاستقبال موسم الأمطار، بالإضافة إلى القيام بأقصى جهودها وطاقاتها البشرية والفنية والخدمية في العمل على مدار الساعة لإنهاء ما خلفته الحالة المطرية من تجمعات للمياه في المناطق غير المخدومة بشبكة تصريف السيول والأمطار «حسب درجات الأولوية في الأهمية»، وكذلك مباشرة كافة البلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين إلى قنوات التواصل للأمانة، مشيرا إلى أنه تم تطبيق خطة الطوارئ المعتمدة للسيول والأمطار من قبل إدارات الأمانة وبلدياتها الفرعية.