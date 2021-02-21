شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 520 ألف م3 «أمطارا» بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت كميات مياه الأمطار التي تم سحبها يومي الخميس والجمعة الماضيين بالمنطقة الشرقية، نحو 520 ألف متر مكعب تم تصريفها إلى الخليج العربي، بواسطة محطات تصريف مياه الأمطار، وأيضا عبر المعدات والآليات، التي تتبع الأمانة.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إن أمين الشرقية م. فهد الجبير وجه في وقت سابق كل البلديات والإدارات المعنية بالاستعداد وتسخير الإمكانات لأي طارئ، مبينا أن هناك تنسيقا دائما بين الأمانة والهيئة العامة للأرصاد لمتابعة حالة الطقس. وأشار إلى أن محطات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام تبلغ طاقتها التصريفية «420 ألف م3/‏‏ساعة»، بما فيها محطات الضخ في الأنفاق.

وحث كل المواطنين والمقيمين على التقيد بالتعليمات، وقت هطول الأمطار، وذلك حفاظا على سلامتهم، كما دعا الجميع في حال وجود أي ملاحظة للاتصال على 940، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المنطقة الشرقية شهدت يومي الخميس والجمعة الماضيين، وكذلك أمس السبت هطول أمطار خفيفة، وفعّلت الأمانة خطتها، التي أعدتها مسبقا لتصريف مياه الأمطار.