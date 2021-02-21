شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ولي العهد والتباعد الاجتماعي خلال تسليم كأس السعودية للخيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله - على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، خلال حفل اليوم الختامي لكأس السعودية العالمي لسباقات الخيل.

والتزم ولي العهد بالوقوف على بُعد مسافة كافية أثناء تشريفه الحفل، وتسليم جوائز البطولة للفائزين.

الجدير بالذكر أن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، قد تُوِّج بجائزة كأس السعودية بعد فوز الجواد "مشرف" بالسباق الذي استضافه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وبلغ مجموع جوائزه 30.5 مليون دولار، ويُعد الحدث الأكبر في تاريخ رياضة الفروسية في العالم.