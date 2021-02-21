شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن الكمية المناسبة من الكافيين يوميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

دعا استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ للحذر من زيادة كميات الكافيين اليومية.

أوضح خالد النمر، أن تناول حبة يوميًّا من فيتامينات (ب) لا تؤثر على مرضى الضغط، مضيفا:" يجب ألا تتجاوز كمية الكافيين اليومية 300 ملجم على وجه العموم؛ أي ما يعادل 8 فناجين قهوة عربية أو 3 أكواب قهوة أمريكية".

وكان خالد النمر، ذكر في تصريحات سابقة أن مشروب النسكافيه لايؤثر على القلب، وجاء ذلك ردا على أحد متابعيه.