شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح ماينبغي للمسلم فعله عند نزول المطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان ماينبغي للمسلم فعله عند نزول المطر.

وقال الخثلان "السنة أن يقول المسلم بعد المطر مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم اجعله صبيا نافعا ويسأل البركة في هذا المطر "

وأضاف "عند نزول المطر يمكن للمسلم أن يكشف عن بعض جسده حتى يصيبه المطر، بأن يكشف عن رأسه أو ذراعيه أو ساقه، أو جميعها، وهذا من السنة خاصة في بداية المطر".