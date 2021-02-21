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شاهد.. صورة حديثة تجمع ولي العهد وتركي آل الشيخ والأخير يعلق عليها بعبارة مؤثرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عرض رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مساء اليوم السبت، أحدث صورة تجمعه مع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير -حفظه الله-.

وعقب تركي آل الشيخ على الصورة، قائلا:" أكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم 20 فبراير 2021 ".

وأوضح تركي آل الشيخ، أنه يعتبر الصورة التي تجمعه مع ولي العهد " أغلى تكريم لي في حياتي، حفظك الله سيدي.. الخادم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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