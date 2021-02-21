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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صورة حديثة تجمع ولي العهد وتركي آل الشيخ والأخير يعلق عليها بعبارة مؤثرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):عرض رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مساء اليوم السبت، أحدث صورة تجمعه مع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله-.
وعقب تركي آل الشيخ على الصورة، قائلا:" أكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم 20 فبراير 2021 ".
وأوضح تركي آل الشيخ، أنه يعتبر الصورة التي تجمعه مع ولي العهد " أغلى تكريم لي في حياتي، حفظك الله سيدي.. الخادم".