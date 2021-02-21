شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مواطن يعمل في مجال التبريد بعدما فصل من عمله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روي مواطن قصة عمله في مجال التبريد بعدما فصل من عمله بسبب تداعيات فيروس كورونا

وأوضح المواطن ويدعى "ابو تميم" أنه تخصص برغبته في العمل في مجال صيانة التكييفات وأنه يحب هذا المجال ويستمتع بالعمل فيه، مشيرا إلى أنه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي جعل لنفسه اسما يثق به زبائنه.

وقال المواطن"درست في معهد المهني ثم التحقت بعدها بعدة شركات اشتغلت في نفس التخصص صيانة التكييفات ، واخترت المهنة بشغف وحب".

وتابع"بدأت رحلتي العملية في إحدى الشركات وبسبب ظروف الشركة تم فصلي مع عدد من الموظفين فانتقلت إلى شركة أخرى ولكن مع تداعيات أزمة كورونا تفاجأت بتسريحي وقررت بعد ذلك أن أعمل بمفردي".

وأكد أبو تميم أنه اكتسب خبرة كثيرة بالعمل في الشركات بفضل الممارسة، لافتا إلى أن العمل الحر أفضل من العمل لدى شركة.