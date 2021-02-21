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شاهد.. طوابير سيارات تمتد لأكثر من 3 كيلومترات بطريق الثمامة

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الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

رصدت عدسة " صدى " طوابير سيارات تمتد لأكثر من 3 كيلومترات بطريق الثمامة، مما أثار ذلك المشهد الغريب تذمر قائدي المركبات.

وبدا في الفيديو، عدد كبير من المركبات متوقفة في طوابير تمتد لأكثر من 3 كيلومترات بطريق الثمامة، فيما طالب الكثير من قائدي المركبات الجهات المعنية بحل مشكلة الزحام المروري بهذا الطريق.

ولم يتضح حتى الآن السبب الحقيقي وراء الزحام المروري بطريق الثمامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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