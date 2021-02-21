شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طوابير سيارات تمتد لأكثر من 3 كيلومترات بطريق الثمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

رصدت عدسة " صدى " طوابير سيارات تمتد لأكثر من 3 كيلومترات بطريق الثمامة، مما أثار ذلك المشهد الغريب تذمر قائدي المركبات.

وبدا في الفيديو، عدد كبير من المركبات متوقفة في طوابير تمتد لأكثر من 3 كيلومترات بطريق الثمامة، فيما طالب الكثير من قائدي المركبات الجهات المعنية بحل مشكلة الزحام المروري بهذا الطريق.

ولم يتضح حتى الآن السبب الحقيقي وراء الزحام المروري بطريق الثمامة.