شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شلالات الحريق بجنوب الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، شلالات الحريق بجنوب الرياض، والتي نالت إعجاب متداولي الفيديو بسبب جمال المشهد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار التقلبات الجوية وفرص الأمطار على معظم مناطق المملكة ابتداءً من ‎الإثنين القادم وحتى نهاية الأسبوع.

توقع أيضا هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.