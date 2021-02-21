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شاهد.. لحظة وصول ولي العهد إلى حفل سباق كأس السعودية في نسخته الثانية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو، لحظة وصول صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظه الله- مساء اليوم، حفل سباق كأس السعودية في نسخته الثانية.

وجاء ذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل ـ حفظه الله ـ.

ويعد سباق كأس السعودية في نسخته الثانية، الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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