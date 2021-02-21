شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة وصول ولي العهد إلى حفل سباق كأس السعودية في نسخته الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو، لحظة وصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظه الله- مساء اليوم، حفل سباق كأس السعودية في نسخته الثانية.

وجاء ذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل ـ حفظه الله ـ.

ويعد سباق كأس السعودية في نسخته الثانية، الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.