شكرا لمتابعة خبر عن سمو ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل ـ حفظه الله ـ ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل ـ حفظه الله ـ ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم، حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.