شكرا لمتابعة خبر عن نصائح مهمة عند الاقتراض طويل الأجل لشراء عقار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وجه حساب المستشار القانوني على تويتر المهتم بالأنظمة القانونية، مجموعة من النصائح حول الاقتراض طويل الأجل بهدف شراء عقار ( منتج تمويلي ).

وتضمنت النصائح الذي ذكرها المستشار القانوني عبر تويتر "العقار لن يكون باسمك ومركزك القانوني مجرد مستأجر"، واذا لم تستطع سداد الاقساط سوف ينفذ عليك ويتم اخلاء العقار، واذا لم يغطي تقاعدك مبلغ القسط فلن تقبل الجدولة، ويجب قراءة الاتفاقية بين البنك والتأمين" .

‏وتابع" كما يجب أن توازن الأمور وتعرف ميزانيتك جيدا ومدى قدرتك على سداد الاقساط قبل التورط في قرض طويل الأجل، ولا تتوانى في البحث عن مستشار قانوني للاجابة على أي اشكالات تطرأ قبل توقيع العقد

كما دعا إلى عدم الاندفاع وراء اعلانات عقارية والتفكير مليا واستشارة من لديه خبرة في المجال العقاري قبل التورط في منتج عقاري غير مناسب.

وأضاف " اذا كنت تظن أن الشقق الموجودة في العقار ( محل التمويل ) سوف تساندك في سداد الأقساط فانت مخطىء لان الشقق غير مضمونة السكنى طوال مدة الأقساط"، ولمن تورط في قرض طويل الاجل ونسبة الاستقطاع اكثر من ٥٠٪ من راتبه ننصحه بالبحث عن مصدر دخل اخر ، اي عليه ان يكدح اكثر من اجل تأمين ضروريات الحياة .وعليه ان يحافظ على عمله ومصدر عيشه - اقصد مصدر عيش الاقساط - لأن فصله من العمل سيؤدي ببساطة الى طرده من العقار " .