شكرا لمتابعة خبر عن تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الاثنين وحتى نهاية الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار التقلبات الجوية وفرص الأمطار على معظم مناطق المملكة ابتداءً من ‎الإثنين القادم وحتى نهاية الأسبوع.

وكان مركز الأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.