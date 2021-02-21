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«الصحة» تستعرض الأحد مستجدات لقاح «كورونا» وخريطة الإصابات بالمملكة

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الرياض - محمد عبدالله - تناقش الأوضاع العالمية للفيروس

تستعرض وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي تعقده الأحد، مستجدات فيروس « المستجد».

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، سوف يتناول –في المؤتمر الذي سيُعقد في الثالثة و35 دقيقة عصر الأحد بتوقيت المملكة– الأوضاع العالمية لفيروس كورونا، وخريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية.

وأشارت إلى أن متحدث الوزارة سيعرض، كذلك، أبرز الاستفسارات الشائعة والإحصائيات والخدمات الصحية، إضافة إلى لقاحات كورونا.

وأكدت أنه يمكن المشاركة في المؤتمر  بطرح الأسئلة عبر هاشتاق «#شاركفيالمؤتمر_الصحفي» في «تويتر». 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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