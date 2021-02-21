«الشؤون البلدية» تغلق 372 محلًّا خالفت اشتراطات كورونا

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في الأمانات والبلديات التابعة لها بجميع مناطق ومدن المملكة؛ جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وأماكن سكن العمالة؛ لمتابعة مدى تطبيقها وتقيُّدها بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الأمانات والبلديات واصلت تنفيذ حملاتها التوعوية الهادفة إلى التذكير بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات والبلدية، وتطبيق البروتوكولات الصحية، والحرص على التباعد الجسدي في مراكز التسوق والمطاعم، وارتداء الكمامة في كل مكان، وحث أفراد المجتمع على ضرورة الالتزام بها للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، والحد من انتشاره.

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تبين فوائد هذه التعليمات والإرشادات والبروتوكولات، التي تُنشر عبر الشاشات، بالطرق والساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية.

وتأتي هذه الجهود تواصلًا للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم –بإذن الله– في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأشارت إلى أن الفرق الرقابية في القطاع البلدي، باشرت خلال الجمعة 19 فبراير 2021 (16592) جولة رقابية وتفتيشية أسفرت عن تسجيل (835) مخالفة، وإغلاق (372) محلًا تجاريًّا؛ لمخالفتها الاشتراطات البلدية.

ولفتت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى أن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات يعد من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بقدر كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية؛ وذلك من خلال التواصل عن طريق خدمة 940، والموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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