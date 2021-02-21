صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن شرطة محافظة الأحساء، وبالتعاون مع فريق عون للبحث والإنقاذ التطوعي، عثرت اليوم السبت 8/ 7/ 1442هـ على مواطنين تاها في منطقة بصحراء الربع الخالي بعد أن تلقت شرطة المحافظة بلاغًا عن تغيبهما بعد توجههما إلى المنطقة الشرقية. وأوضح النقيب الدريهم أنهما تلقيا الرعاية الطبية المناسبة، وهما بصحة جيدة.



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-الجهات الأمنية تنقذ شخصين تاها في الصحراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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