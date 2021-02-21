صحة نجران تبدأ بلقاحات كورونا

جرعة واحدة لمن سبق إصابتهم
كانت وزارة الصحة وعبر إحدى تغريداتها قد أفادت بأن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية قد أقرت بالاكتفاء بجرعة واحدة فقط لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا (محصن).
أفاد المواطن أبو عادل، أنه تلقى أمس رسالة نصية تفيد بقبول طلبه وترشيحه لحجز موعد لقاح كورونا (كوفيد-19) ولتسجيل الدخول للتطبيق لإتمام إجراءات الحجز، وبعد استكمال إجراءات التسجيل تم تحديد عدد من المواعيد لثلاثة أيام مقبلة واختيار أحدها حسب رغبتي. وكذلك اختيار المركز الصحي الأقرب لك عبر عدة مراكز تم تحديدها، وبعد الانتهاء تلقيت رسالة تفيد بالموعد الأول للجرعة الأولى، والموعد الثاني للجرعة الثانية.
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