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 شاهد.. المستشار تركي آل الشيخ ينشر صورة جديدة له مع ولي العهد السعودي

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محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

أغلى تكريم في حياتي..شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، متابعيه، بصورة جديدة له مع ولي العهد السعودي، الأمير .

 

وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه على "إنستجرام"،: "اكرمني سيدي ومولاي وقائدي- حفظه الله- بهذه الصورة، اليوم، 20 فبراير 2021 م، التي أعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي... حفظك الله سيدي ... الخادم ????????❤️".

 

 

 

 

 

 

 

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https://www.instagram.com/p/CLhkL3zBK8P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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