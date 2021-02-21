السعودية | الإطاحة بمروج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته بمواقع التواصل

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر يروج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.