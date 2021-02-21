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شكرا لقرائتكم اليوم .. بدء حملة إعطاء لقاح كورونا في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اليوم .. بدء حملة إعطاء لقاح كورونا في تبوك
سيستفيد منها 24 مواطنًا باليوم الأول
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
علمت “متابعات الخليج 365” من مصادر مطلعة بأنه سيتم اليوم الأحد إعطاء 24 مستفيدًا بتبوك من اللقاحات الخاصة بكورونا من نوع “فايزر”.
الجدير بالذكر بأن المركز قد جُهز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.
وكانت وزارة الصحة قد أوصت بأهمية أخذ اللقاح، وذلك بالتسجيل عبر تطبيق صحتي، والذي سيساهم بإذن الله في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، قد تفقد في وقت سابق التجهيزات والاستعدادات بمركز لقاحات كورونا بالمنطقة لاستقبال المواطنين والمقيمين، كما اطّلع سموه خلال تلك الجولة التفقدية على العيادات المخصصة بالمركز للتطعيم ضد كورونا والسعة الاستيعابية بها، والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.
يذكر أن وزارة الصحة دشنت يوم الخميس الماضي مركز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك.
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