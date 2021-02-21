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اليوم .. بدء حملة إعطاء لقاح كورونا في تبوك

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

اليوم .. بدء حملة إعطاء لقاح كورونا في تبوك

سيستفيد منها 24 مواطنًا باليوم الأول

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

علمت “متابعات الخليج 365” من مصادر مطلعة بأنه سيتم اليوم  الأحد إعطاء 24 مستفيدًا بتبوك من اللقاحات الخاصة بكورونا من نوع “فايزر”.

الجدير بالذكر بأن المركز قد جُهز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

اليوم .. بدء حملة إعطاء لقاح كورونا في تبوك - متابعات الخليج 365

وكانت وزارة الصحة قد أوصت بأهمية أخذ اللقاح، وذلك بالتسجيل عبر تطبيق صحتي، والذي سيساهم بإذن الله في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، قد تفقد في وقت سابق التجهيزات والاستعدادات بمركز لقاحات كورونا بالمنطقة لاستقبال المواطنين والمقيمين، كما اطّلع سموه خلال تلك الجولة التفقدية على العيادات المخصصة بالمركز للتطعيم ضد كورونا والسعة الاستيعابية بها، والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.

يذكر أن وزارة الصحة دشنت يوم الخميس الماضي مركز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك.

اليوم .. بدء حملة إعطاء لقاح كورونا في تبوك - متابعات الخليج 365 اليوم .. بدء حملة إعطاء لقاح كورونا في تبوك - متابعات الخليج 365 اليوم .. بدء حملة إعطاء لقاح كورونا في تبوك - متابعات الخليج 365 اليوم .. بدء حملة إعطاء لقاح كورونا في تبوك - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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