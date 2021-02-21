اليوم .. بدء حملة إعطاء لقاح كورونا في تبوك

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

علمت “متابعات الخليج 365” من مصادر مطلعة بأنه سيتم اليوم الأحد إعطاء 24 مستفيدًا بتبوك من اللقاحات الخاصة بكورونا من نوع “فايزر”.

الجدير بالذكر بأن المركز قد جُهز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.