الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

إنهاء معاناة طفل من تشوهات في القدم بحفر الباطن

متابعات الخليج 365 - واس

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، من إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات كان يعاني من تشوه في القدم اليمنى منذ الولادة وعدم قدرته على المشي.

وقام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي دقيق عُمِلَ من خلاله استطالة للأوتار لتعديل التشوه العظمي مع الحفاظ على الدورة الدموية للطرف السفلي.

وتكللت العملية بالنجاح وغادر الطفل المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة مع القدرة على المشي ولله الحمد.

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