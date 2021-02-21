الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حددت وزارة الصحة، اليوم السبت، خطوات التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا المضاد لفيروس كوفيد 19.

وتشمل الخطوات:

– تحميل التطبيق وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

– اختيار لقاح كورونا لتعبئة نموذج الطلب

– تحديد المستفيد من اللقاح

– إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب

– إكمال الطلب بالضغط على التالي

مستجدات كورونا:

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم السبت، تسجيل (325) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (3) حالات وفيات رحمهم الله.

كما تم تسجيل (382) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (365,745) حالة ولله الحمد.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (2489) حالة، من بينها (510) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في المملكة إلى (374961) حالة، توفي منهم (6457) حالة.

الرياض تتصدر الإصابات:

في سياق متصل، تصدرت منطقة الرياض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بـ171 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ53، ثم منطقة مكة المكرمة بـ44 حالة إصابة، ثمن منطقة القصيم بـ 12 إصابة، بينما سجلت الحدود الشمالية أقل إصابات، حيث تم تسجيل إصابتين فقط.



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