لقطات من تتويج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للفائز بسباق كأس السعودية العالمي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365 - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل ـ حفظه الله ـ ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم، حفل سباق “كأس السعودية” في نسخته الثانية الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيل، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وعقب أن أخذ سمو ولي العهد مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي.

بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض أمام سمو ولي العهد في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق، كما تواجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.

عقب ذلك انطلق الشوط الثامن على كأس السعودية.

وبعد نهاية السباق توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى منصة التسليم، مقدما التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل مالك الجواد”مشرف” حيث رفع كأس السعودية فائزا بالسباق.

كما قدم سمو ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد السيد جون جوسدن والخيال ديفيد ايجن اللذين استلما مجسم حصان ، وخوذة الخيال .

والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

ثم غادر سمو ولي العهد مقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة.

حضر حفل سباق “كأس السعودية”، كل من: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل ، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل ، و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز ، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، و صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

كما حضر الحفل من مملكة البحرين الشقيقة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل ، ومعالي الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، وأصحاب المعالي، وكبار ضيوف حفل كأس السعودية وعدد من ملاك الخيل المشاركة.



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