البتكوين يتصدر قائمة تريندات محرك البحث جوجل فى السعودية

تصدرت عملة البتكوين وهى العملة الرقمية الأكثر شهرة فى العالم قائمة تريندات محرك البحث جوجل بالسعودية اليوم السبت 20 فبراير 2021 حيث حققت عملة البتكوين ارتفاع تاريخي غير مسبوق حيث وصلت قيمة العملة اليوم إلى 55 ألف دولار أمريكي.

وقد كشفت بوابة كوين ديسك Coindesk فى بيان لها اليوم عن ارتفاع قيمة البتكوين لتصل إلى 54 ألف و393 دولار أمريكي بالتحديد وبذلك واصلت عملة البتكوين الارتفاع بنسبة وصلت إلى 3.8% بعد أن وصلت قيمة البتكوين إلى 53 ألف و570 دولار أمريكي.

يذكر أن الرأسمال السوقي من العملة الورقية البتكوين يبلغ حوالى تريليون دولار، كما انه من المتوقع أن تصل إلى ارتفاع قياسي بعد إقبال الشركات الكبري على التعامل بالعملة الرقمية مثل شركات تسلا وماستر كارد وبنك بي إن واى مليون، كما أن كبار المستثمرين توجهوا للتعامل بهذه العملة متجاهلين تحذيرات المحللين الاقتصاديين من أن هذه العملة الرقمية قد تتعرض للمخاطر.

وكان إريك روزنغرين رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فى ولاية بوسطن الأمريكية قد أعلن توقعاته بشأن عملة البتكوين وبأنها لن تستمر فى الصعود وأن ارتفاع هذه العملة سيتوقف وأنه مندهش من استمرار العملة الرقمية فى الصعود مؤكداً بأن البنوك سوف تجد بديل لهذه العملة وأنها ستتوقف فى النهاية عن الارتفاع.

يذكر أن هناك أكثر من عملة رقمية يتم تداولها منذ فترة طويلة ولكن عملة البتكوين هى صاحبة الاهتمام الأكبر والنصيب الأكبر من الإقبال بين المستثمرين ورجال المال على مستوي العالم، واهتمام السعوديين بهذه العملة الرقمية جعلها تتصدر تريندات محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.