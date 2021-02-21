شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التطعيم في مركز اللقاحات الثاني بالعاصمة المقدسة والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - بدأت مديرية الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة، في تطعيم المسجلين للحصول على لقاح فايروس كورونا في المركز الثاني الواقع في مدينة الملك عبدالله الطبية. ويضم المركز الجديد ٢٤ غرفة خاصة للتطعيم، ويعمل يومياً في الفترة المسائية من الساعة ٤ عصراً و حتى ١٢ ليلاً كمرحلة تشغيلية أولى، واستقبل في يومه الأول عدداً كبيراً من المسجلين بدءاً من محطة الفحص البصري ثم كاونترات التسجيل ثم غرف تلقي اللقاح وبعد ذلك المرحلة الأخيرة وهي الانتظار لمدة ربع ساعة للتأكد من سلامتهم قبل أن يغادروا المركز.