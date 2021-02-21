شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مخالفة تغلق مطاعم ومتاجر.. واستمرار حملات «البروتوكول» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت أمانة محافظة جدة والبلديات التابعة لها أمس الأول (الجمعة) 200 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن الفرق نفذت 4182 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها نحو 228 مخالفة.

وقادت أمانة جازان والبلديات التابعة لها أمس الأول (الجمعة)، 611 حملة ميدانية رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بمدينة جازان.

وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان، أنه نتج عن الجولات رصد 44 مخالفة، وإغلاق 21 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الاحترازية.

وفي المنطقة الشرقية نظمت الأمانة 1037 جولة رقابية، و14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 19 منشأة، وتحرير 39 مخالفة، وأوضحت أنها استقبلت 33 بلاغاً، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فايروس كورونا. أما في الجوف فقد اسفرت حملات الأمانة خلال 5 خمسة أيام طبقاً للمتحدث عمر الحموان عن ضبط 77 مخالفة للإجراءات الوقائية منها عدم تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المنشأة، وعدم تأمين المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة لها، والسماح بدخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم إبراز تطبيق توكلنا، مضيفاً أنه تم إغلاق 60 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.