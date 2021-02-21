شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مراحل و6 مسارات للتطعيم بلقاح كوفيد في جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان في استقبال المسجلين في تطبيق صحتي للتطعيم بلقاح فايروس كورونا عبر الموقع الوحيد بمركز الأمير سلطان الحضاري.

"الخليج 365" تجولت في المركز الذي أكملت صحة جازان تجهيزه في فترة قياسية، ويحتوي على عدد من كاونترات الاستقبال يعمل بها عدد من الشبان والفتيات يتولون استقبال المستفيدين وإعطاءهم أرقاماً خاصة لترتيب دخولهم ثم توجيههم إلى المواقع المخصصة خلال 7 مراحل تبدأ بوصول المستفيد، والتأكد من الموعد ثم نقطة الفرز البصري والتسجيل ومنطقة الانتظار، ثم بعدها يتلقى التطعيم والاستراحة لمدة 15 دقيقة ليغادر المستفيد بعد تلقيه جرعة اللقاح، بواقع 6 مسارات، كما يحتوي المركز الجديد على قسم خاص للحالات الطارئة، إضافة الى صيدلية تتوفر بها الأدوية المطلوبة وعدد من المرافق الأخرى.