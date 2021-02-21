شكرا لقرائتكم خبر نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يتوج الجواد مشرف بكأس السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، توج ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مساء أمس، الفائزين بسباق (كأس السعودية) في نسخته الثانية التي تعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض، حيث فاز بالمركز الأول الجواد (مشرف) للأمير عبدالرحمن الفيصل.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، والمستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان.

وعقب أن أخذ ولي العهد مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي.

بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض أمام ولي العهد في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق، كما تواجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.

عقب ذلك انطلق الشوط الثامن على كأس السعودية.

وبعد نهاية السباق توجه ولي العهد إلى منصة التسليم، مقدما التهنئة للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، مالك الجواد(مشرف)، حيث رفع كأس السعودية فائزا بالسباق.

كما قدم ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد، جون جوسدن، والخيال ديفيد إيجن اللذين استلما مجسم حصان، وخوذة الخيال.

والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

ثم غادر ولي العهد مقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة.

حضر حفل سباق (كأس السعودية)، كل من: الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، والأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان.

كما حضر الحفل من مملكة البحرين الشقيقة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ورئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، والوزراء، وكبار ضيوف حفل كأس السعودية وعدد من ملاك الخيل المشاركة.

بطولة كأس السعودية 2021:

أغلى سباق للخيل في العالم

تضم أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم

30.5 مليون دولار جوائزها

77 جوادا عالميا من 13 دولة شاركت بها

20 مليون دولار جائزة المركز الأول

كأس السعودية العالمية لسباقات الخيل: