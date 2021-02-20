شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مروج مخدرات وأسلحة على مواقع التواصل في المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة المدينة المنورة، القبض على شخص روج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته بمواقع التواصل.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر يروج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.