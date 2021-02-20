شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشرقية: العثور على مواطنين تاها في منطقة صحراوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت شرطة المنطقة الشرقية، على مواطنين تاها في منطقة صحراوية، مؤكدة أنهما بصحة جيدة.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن شرطة محافظة الأحساء، وبالتعاون مع فريق عون للبحث والإنقاذ التطوعي، عثرت أمس، على مواطنين تاها في منطقة بصحراء الربع الخالي بعد أن تلقت شرطة المحافظة بلاغاً عن تغيبهما بعد توجههما إلى المنطقة الشرقية.

وأوضح النقيب الدريهم أنهما تلقيا الرعاية الطبية المناسبة، وهما بصحة جيدة.