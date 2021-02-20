شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الدخيل يكشف النقاب عن «الدهناء» أول مدرعة سعودية الصنع 100% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تعرض في الجناح السعودي المشارك في معرض «أيدكس».. غدا

- خطوة متقدمة نحو توطين الصناعات العسكرية المستهدفة وفق رؤية 2030

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الإماراتية أبوظبي تركي الدخيل، النقاب عن مدرعة "الدهناء"، سعودية الصنع ١٠٠٪، التى تعد خطوة متقدمة نحو توطين الصناعات العسكرية المستهدفة وفق رؤية 2030.

وقال عبر" تويتر": "‏قبل قليل أمام مدرعة "الدهناء" سعودية الصنع ١٠٠٪ و التي تعرض غداً في الجناح السعودي المشارك في معرض الدفاع الدولي أيدكس 2021 في أبوظبي".

وتشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المشاركة في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2021" تحت شعار الهوية الوطنية "استثمر في السعودية"، وذلك من خلال الجناح السعودي.

ويقام الجناح السعودي تحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية، جامعاً تحت مظلته عدداً من كبرى الشركات المحلية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية، إذ سيقام المعرض خلال الفترة من 21 حتى 25 من شهر فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في العاصمة الإماراتية أبوظبي.