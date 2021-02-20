فهدة السديري عضوا بمجلس إدارة جمعية المراجعين الداخليين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري، قرارا بتعيين الدكتورة فهدة بنت سلطان السديري الأستاذ المشارك بقسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز؛ عضوا في مجلس إدارة الجمعية للدورة الثالثة، بناء على ترشيح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ. ووفقا لهذا القرار، تكون الدكتورة السديري أول سيدة تنضم لعضوية مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين منذ تأسيسها، وصدور تنظيمها في 1432هـ الموافق (2011). يشار إلى أن السديري تمتاز بالكفاءة والخبرة الأكاديمية والعملية رفيعة المستوى، وتمتلك سجلا يزخر بالبحوث والمؤلفات. يشار إلى أن السديري تمتاز بالكفاءة والخبرة الأكاديمية والعملية رفيعة المستوى، وتمتلك سجلا يزخر بالبحوث والمؤلفات.

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