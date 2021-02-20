الاستشاري في خدمتك بـ«جمعية الطب المنزلي» في المدينة

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وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية المنزلية من خلال توفير خدمة الاستشارات المتخصصة بالزيارات المنزلية الفعلية أو الافتراضية، حيث تم تجهيز قائمة المرضى بجدول أسبوعي لزيارات الاستشاري.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت جمعية الطب المنزلي بالمدينة المنورة بالتعاون مع إدارة الرعاية الصحية المنزلية بتجمع المدينة المنورة مبادرة بعنوان (الاستشاري في خدمتك) للمساهمة في تحسين الخدمة المقدمة والحد من إعادة التنويم أو زيارة قسم الطوارئ.وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية المنزلية من خلال توفير خدمة الاستشارات المتخصصة بالزيارات المنزلية الفعلية أو الافتراضية، حيث تم تجهيز قائمة المرضى بجدول أسبوعي لزيارات الاستشاري.

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