شكرا لقرائتكم خبر أمير عسير يعتمد تكليف وتدوير 74 رئيس مركز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد أمير منطقة عسير تركي بن طلال، تكليف وتدوير عدد من رؤساء المراكز في المنطقة، اعتبارا من 1/ 8 / 1442.

وبلغ عدد رؤساء المراكز الذين تم تدويرهم إلى مراكز أخرى 62 رئيسا، إضافة إلى 12 موظفا جديدا تم تكليفهم بمهام رؤساء مراكز.

وأكد الأمير تركي بن طلال أن الجميع تحت التقييم المستمر، وقياس رضا المستفيدين من الخدمات التي يعملون من أجلها وذلك عبر عدد من المؤشرات منها: البيئة الخارجية والداخلية لمقرات المراكز، وآلية الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة، إضافة إلى أداء وسلوك الموظفين، والوقت المستغرق للحصول على الخدمة، والعناية بالمستفيدين والتواصل معهم والرضا العام من قبلهم عن الخدمة المقدمة.