شكرا لقرائتكم خبر أمير عسير يعتمد تكليف وتدوير 74 رئيس مركز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد أمير منطقة عسير تركي بن طلال، تكليف وتدوير عدد من رؤساء المراكز في المنطقة، اعتبارا من 1/ 8 / 1442.
وبلغ عدد رؤساء المراكز الذين تم تدويرهم إلى مراكز أخرى 62 رئيسا، إضافة إلى 12 موظفا جديدا تم تكليفهم بمهام رؤساء مراكز.وأكد الأمير تركي بن طلال أن الجميع تحت التقييم المستمر، وقياس رضا المستفيدين من الخدمات التي يعملون من أجلها وذلك عبر عدد من المؤشرات منها: البيئة الخارجية والداخلية لمقرات المراكز، وآلية الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة، إضافة إلى أداء وسلوك الموظفين، والوقت المستغرق للحصول على الخدمة، والعناية بالمستفيدين والتواصل معهم والرضا العام من قبلهم عن الخدمة المقدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير يعتمد تكليف وتدوير 74 رئيس مركز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.