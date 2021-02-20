«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 10 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر 11 منطقة بالمملكة، الأحد، بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وقال «الوطني للأرصاد»، في بيان صادر عنه، إن مناطق نجران، جازان، عسير والباحة والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، ومناطق «الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية»، تتأثر الأحد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ولم يستبعد «الوطني للأرصاد» تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر «الوطني للأرصاد»، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 18-44كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المتر.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

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